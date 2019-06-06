(Geniş Haber) Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

ESENLER Dörtyol'da Trabzonlular Derneği'nin düzenlediği etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da yaşanan VIP tartışmasına ilişkin açıklamasında İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiğini söyledi.Süleyman Soylu, "Şu anda 600'ün üzerinde terörist kaldı. 700'ün altına düştü çok şükür. Türkiye bir tercih kullandı. Son iki günde sadece Ağrı'da ve Lice'de 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şunu ifade etmek istiyorum; bugün eğer nefes aldırmayan bir toplumumuz varsa. Bugün eğer güçlü bir şekilde insansız hava araçlarımızı kendimiz yapabiliyorsak, bugün Atak helikopterlerini kendimiz yapabiliyorsak, bugün füzelerimizi kendimiz yapabiliyorsak, biliniz ki bu Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği günden bugüne kadar yaptığı tercihlerle doğru orantılıdır. Eğer bu yatırımları yapmasaydık kıymetli Trabzonlu hemşerilerim, kıymetli Esenlerli hemşerilerim bizimle çelik çomağa oynadığı gibi oynarlardı" dedi.

"DİYOR Kİ 'AKILLI OL' BANA, BEN AKILLIYIM"

İçişleri Bakanı Soylu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bana diyor ki 'takmış bana kafayı'. İşi benim. Bir de adam tutmuş. Ben Trabzon Havalimanı'ndan indiğim zaman nezaket göstermişiz. Orada hakkı olmamasına rağmen 'tamam buradan çıksın' demiş arkadaşlar. Adam da bana oradan geçerken heyetiyle beraber, neydi onların sloganı, 'her şey güzel olacak' dedi. Bir adam da kulağımın dibinde 'akıllı ol Süleyman Soylu' dedi. Yani beni kendi mafya usulüyle tehdit etti. Ben de dedim ki, orada da dedim. Orada diyeceğim lafları dedim zaten de. Ama şimdi burada da diyeyim; bakın kıymetli hemşerilerim Allah bizi aklımızdan ziyan ettirmesin, eksik ettirmesin. Diyor ki 'akıllı ol' bana. Ben akıllıyım. Allah'ıma şükürler olsun. Allah akıl sağlığından yoksun etmesin" diye konuştu.

"PKK'YA DA BURADA ADIM ATTIRMAYACAK ÖNLEM ALMAK BİZİM SORUMLUĞUMUZDUR"

Bakan Soylu, "Şimdi Kandil'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mesaj çıktı mı. Çıktı mı çıkmadı mı. Peki HDP sabahtan akşama kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, CHP'nin adayı için çalışıyor mu. Peki, Bese Hozat'tan Duran Kalkan'a kadar terör örgütünün ne kadar yöneticisi varsa Avrupa'da, Kandil'de, hepsi İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında Ekrem 'İmamoğlu'na kazandıracağız' diyorlar mı. O zaman size bir şey söyleyeyim. Herhalde PKK'nın burada kendi iradesini koyma hakkı kadar terörle mücadele eden ve bunun için de Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla bütün güvenlik kuvvetleriyle bunu gerçekleştirmeye çalışan bir evladınız olarak orada onlara nasıl nefes aldırmıyorsak İstanbul'da da onlara nefes aldırmayacak, PKK'ya da burada adım attırmayacak önlem almak bizim sorumluluğumuzdur." şeklinde konuştu.

"BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİ İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN ODAKLANMIŞTIR"

Soylu, "Bütün terör örgütleri İstanbul seçimlerine odaklanmıştır. FETÖ odaklanmıştır. PKK odaklanmıştır. Bakın enteresan bir şey söyleyeceğim. DEAŞ da İstanbul seçimlerine odaklanmıştır. Türkiye'de bu yorumu kimse yapmadı. Tekraren söylüyorum; DEAŞ da İstanbul seçimlerine odaklanmıştır. Geçen yıl karşı karşıya kaldığımız ve önlediğimiz saldırı büyük bir saldırıydı. Zamanı gelince anlatacağız. ve ne önlediğimizi Türkiye gördüğü ve bildiği anda Türkiye'nin çok büyük bir tehlikeden döndüğü ve Türkiye'ye çok büyük bir tuzak hazırlandığı bütün milletimizce kabul edilecektir. Şimdi söylemiyoruz. Bunun sebebi var. Çünkü operasyonlarımız devam ediyor. ve bu konuda Türkiye'nin hangi saldırılarla, hangi tehditlerle karşı karşıya bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben DEAŞ hareketlendi dedikten sonra yakaladıklarımızı tek tek, nerede yakaladığımızı, niçin yakaladığımızı, ne kadar mühimmat orda elde ettiğimizi, ne kadar kalaşnikof elde ettiğimizi, kaç binlerce fişek elde ettiğimizi, kurşun elde ettiğimizi bire bir açıklayacağız. Ama biraz daha devam ediyoruz, biraz daha işimiz var. Şimdi Türkiye'yi istikrarsız bir hale getirmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"NE OLURSUNUZ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE BU FIRSATI VERMEYİN"

Soylu, "Endişem 23 Haziran seçimini İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan bir anlayışı ortaya koyacaklar. Yani İstanbul'un gücünü arkalarına alacaklar ve ondan sonra diyecekler ki, İstanbul'u biz aldık. Ankara'yı biz aldık. İzmir'i biz aldık. Şimdi diyecekler ki, hadi gelsin bakalım. ve Türkiye'nin önümüzdeki dört yılını Türkiye'ye heba ettirmeye çalışacaklar. Ne olursunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu fırsatı vermeyin. Vermemenizi istirham ediyorum. Bir ideolojik kavga başlatacaklar Türkiye'de. ve bir siyasal çatışma başlatacaklar. ve Türkiye'nin huzurunu yine alt üst etmeye çalışacaklar. ve 23 Haziran'da güçlü bir şekilde, tam 17 yıldır ortaya koyduğunuz desteği yine Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vererek ne olursunuz ortaya koyun. Size minnettarım." dedi.

"AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTIM O LİSTEDE ADIM YOKTU. VIP KULLANMADIM"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın dün Trabzon'da havalimanında indi. Çok üzüldüğüm bir olay anlatacağım. Ben VIP kullanacağım. Ben bunu da söyleyeyim; Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptım VIP kullanmadım. Hakkım yoktu çünkü. Çünkü bir Genel Başkan olarak o listede adım yazmıyordu. Bana ne hak verilirse onu yaparım. Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım o listede adım yoktu. VIP kullanmadım. İktidar partisiyim daha. Ben oraya gitsem beni kim çıkaracak. Ama şundan ürktüm; hakkın hukukun yok. Olmadığın halde kullanıyorsun, yararlanıyorsun. Bu yanlış bir şey. Taa ne zamana kadar. Milletvekili olana kadar oralardan yararlanmadım. Sonra milletvekillerinin içerisinde olduğum zaman 2015'in Haziranına kadar. Nasıl kullanıyorsun. Yanında bir milletvekili arkadaşın olur, yanında bir kişi getirme hakkı var. Sende gerekirse oralara kadar girersin. Aksi taktirde kullanamazsın."

"ALLAH KİMSEYİ GÜÇ ZEHİRLENMESİNE DÜŞÜRMESİN"

Soylu, "Şimdi Trabzon'a geldi kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. Ben buradan çıkmak istiyorum demiş, çıkartmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. Demişler ki, bak özel uçakla gidiyor. 14 kişi. İstirham ederim. Öbür taraftan alalım geçecek zaten, bir problem yok. Valiye 'it' dedi 'it'. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Hani şurada, Hadımköy'de bir genç kafeteryasında ona bir soru sordu. Bakın hanımına bıçak çektiler. Çocuğun sürekli yurt dışından arayıp telefonlarını sosyal medyadan verdiler. ve sabahtan akşama kadar taciz ettiler. Hala taciz ediyorlar. Tehdit ediyorlar. Çocuk sipariş alamıyor. Allah kimsenin eline bunları düşürmesin." diye konuştu.

"KANDİLDEKİLERLE BERABER YÜRÜYECEKLERE İSTANBUL TESLİM EDİLECEKSE BİZİM SÖYLEYECEK BİR SÖZÜMÜZ YOK"

Soylu, "Böyle zihniyetteki insanlara İstanbul teslim edilecekse, yarın HDP ile PKK ile Kandildekilerle beraber kol kola yürüyeceklere İstanbul teslim edilecekse bizim söyleyecek bir sözümüz yok" şeklinde sözlerini tamamladı.



- İstanbul