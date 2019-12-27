/geniş haber/ Sözcü Gazetesi davas'nda karar - Son Dakika
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/geniş haber/ Sözcü Gazetesi davas'nda karar

6 saat önce

SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında karar çıktı.

/geniş haber/ Sözcü Gazetesi davas'nda karar, System.String[]

SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında karar çıktı. Mahkeme oy birliğiyle verdiği kararında  7 sanık hakkında "FETÖ'ye yardım" suçundan ceza verdi. Burak Akbay'ın dosyası ayrılırken, sanık Mediha Olgun'un beraatine karar verildi.

İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle alınan kararda, gazetenin sahibi sanık Burak Akbay'ın savunmasının alınmamış olması, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının beklenmekte olmasını dikkate alarak, sanık Burak Akbay hakkındaki dosyasının ayrılmasına karar verdi. Sanık Akbay hakkında yakalama kararının devamına hükmedildi.

ÇÖLAŞAN VE DOĞRU'YA 3 YIL 6 AY 15'ER GÜN HAPİS

Gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ METİN YILMAZ'A 3 YIL4 AY HAPİS

Heyet, internet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve gazetenin genel yayın yönetmeni sanık Metin Yılmaz hakkında da aynı suçtan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum etti.

3 SANIK 2 YIL 1'ER AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu hakkında ise aynı suçtan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

BİR SANIĞA BERAAT

Diğer sanık Mediha Olgun hakkında ise dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olmasını dikkate alarak beraatine karar verdi.


Necati Doğru, Emin Çölaşan, Burak Akbay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:09 Kaynak: DHA
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