Geniş Haber/ Sultanbeyli'de Orman Yangını (3)

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.



Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle 3 farklı yakın noktada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangını söndürmek için itfaiyenin çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtilirken polis, şüpheli bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı

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