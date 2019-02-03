Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı

Geniş Haber) Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı

44 dakika önce

SULTANGAZİ'de alt yapı çalışması sırasında 1 işçi toprak altında kaldı.

Geniş Haber) Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı, System.String[]
SULTANGAZİ'de alt yapı çalışması sırasında 1 işçi toprak altında kaldı. Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında açılan çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi beline kadar gömüldü.

Olay öğle saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi Mescid-i Selam tramvay durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik ekiplerinin çalışması sonucu açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. O sırada çukur içinde çalışan Özdemir Eren isimli işçi toprak kayması sonucu beline kadar toprağa gömüldü. Diğer işçiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Eren, beline kadar gömüldüğü topraktan çıkarılıp ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.        

Görgü tanığı Yakup Özbey, "Adam belden aşağıya kadar toprağa gömülmüştü. Belim diye bağırıyordu. Belinde bir sıkıntı vardı" diye konuştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:01 Kaynak: DHA

İşçi, Güncel
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