Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı

Geniş Haber) Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı

1 saat önce

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Doğanay YAVUZ - İSTANBUL DHATaksim Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

Geniş Haber) Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı, System.String[]
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Doğanay YAVUZ - İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Polisin incelediği çantanın içinden kıyafet çıktı.

Taksim Meydanı'nda bulunan tramvay durağına saat 15.00 sıralarında bırakılan çantayı görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler durağın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Uzman ekipler çantada inceleme yaptı. Çantanın içinden kıyafet çıkarken, polis çantaya incelemek üzere el koydu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Güvenlik önlemi

-Uzman ekibinin çantayı incelemesi

-Çantanın içinden çıkan kıyafetler

-Çantanın polis tarafından alınması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:53 Kaynak: DHA

DHA, Taksim, Güncel
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