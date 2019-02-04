Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı

Geniş Haber) Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı

59 dakika önce

TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

Geniş Haber) Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı, System.String[]
TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Polisin incelediği çantanın içinden kıyafet çıktı.

Taksim Meydanı'nda bulunan tramvay durağına saat 15.00 sıralarında bırakılan çantayı görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler durağın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Uzman ekipler çantada inceleme yaptı. Çantanın içinden kıyafet çıkarken, polis çantaya incelemek üzere el koydu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:02 Kaynak: DHA

Taksim, Güncel
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