Geniş Haber) Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı
59 dakika önce
TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.
TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Polisin incelediği çantanın içinden kıyafet çıktı. Taksim
Meydanı'nda bulunan tramvay durağına saat 15.00 sıralarında bırakılan çantayı görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler durağın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Uzman ekipler çantada inceleme yaptı. Çantanın içinden kıyafet çıkarken, polis çantaya incelemek üzere el koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:02 Kaynak: DHA
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