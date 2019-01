Geniş Haber) Taraftarın Ölümünün Ardından Sporda Şiddeti Önlemek İçin Araya Geldiler

KÜÇÜKKÖYSPOR ve Yıldırım Bosnaspor arasında geçen hafta oynanan amatör lig maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını Küçükköyspor taraftarı Muhammet Yücel'in hayatını kaybetmesinin ardından iki ilçenin kaymakam ve belediye başkanları ile kulüplerin yöneticileri biraya geldi. Gaziosmanpaşa 'da bulunan bir et lokantasında yapılan "Sporda şiddete hayır" etkinliğine; iki kulübün yöneticileri, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba , Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner , Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta bir araya geldi. Katılımcılar toplantıda hazır bulunan Muahmmet Yücel'in babası Fatih Yücel 'e başsağlığı diledi.Etkinlik sırasında konuşan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Hatipoğlu, "Tribünde ve sokakta her türlü kötü tezahüratın önüne geçmek için, her türlü çabayı gösterecek ve hem de kardeşliğimizi birlik ve beraberliğimizi herkese göstereceğiz." dedi.Yıldırım Bosnaspor Kulübü Başkanı Saffet Eryüz, "Büyük başsağlığı diliyoruz. Acıları acımızdır. Bunu bilmenizi istiyoruz. Bu olayda en büyük yarayı alanlardan birisi biziz. Hiçbir sportif başarının bir candan daha değerli olmadığını bilmemiz lazım. Yakınlarının ve Küçükköyspor camiasının başı sağ olsun" diye konuştu.Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, öncelikle spordaki şiddetin tamamen ortadan kaldırılması ve sporun evrensel bir dil, bir spor dalı olduğunu bildirdi.Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ise, "Muhammet kardeşimizin yaşadıklarını hiçbir kardeşimizin yaşamaması için babanın bu tür acılar çekmemesi için ortak çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.- İstanbul