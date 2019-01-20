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Geniş Haber) Tem'de Çift Katlı Otobüste Yangın

49 dakika önce

TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki çift katlı özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Geniş Haber) Tem'de Çift Katlı Otobüste Yangın, System.String[]


TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde  seyir halindeki çift katlı özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsü emniyet şeridine çeken şoför yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesi- Beşiktaş seferini yapan çift katlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından otobüs duman içinde kaldı. Otobüsü emniyet şeridine çeken şoför, kapıları açarak içerideki 9 yolcuyu tahliye etti. Şoför daha sonra otobüste bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol söndürüldü.

Otobüs yolcularından Mehmet Yılmaz, yangın çıktığında otobüsün arka tarafında oturduğunu belirterek 'Birden çat diye bir ses geldi. Hepimiz kendimizi aşağıya attık. Birden alevler yükseldi. İçeriden duman çıkmaya başladı. Kendimizi dışarıya atar atmaz alevler çıkmaya başladı" diye konuştu. 

Yangın nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yolcu otobüsünden dumanların çıkması

-Yolcuların yol kenarından beklemesi

-Otobüsteki yolcu ile röportaj

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Otobüsün şoföründen detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:36 Kaynak: DHA

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