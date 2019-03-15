Geniş Haber) Tem'de Yol Kenarındaki Tencereden Patlayıcı Çıktı
2 saat önce
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yol kenarına bırakılan tencerenin içinden el yapımı patlayıcı çıktı.
TEM Otoyolu
Seyrantepe mevkiinde yol kenarına bırakılan tencerenin içinden el yapımı patlayıcı çıktı.
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne
istikameti yan yolda ağaçlık alandaki şüpheli 2 paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. Şüpheli paketlerin bulunduğu bölge bezle kapatıldı. İkinci şüpheli paket de incelendi. Trafik yoğunluğunun artması nedeniyle polis ekipleri trafiği açtı. İnceleme yaklaşık 2 saat sürdü. Şüpheli paketten tencere içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı olduğunu öğrenildi. Yapılan çalışmalarda düzeneğin etkisiz hale getirildiği belirtildi. İçerisinde el yapımı patlayıcı bulunan tencereyi bırakan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:33 Kaynak: DHA
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