Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Tem'de Zincirleme Trafik Kazası

Geniş Haber) Tem'de Zincirleme Trafik Kazası

1 saat önce

TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde çift katlı bir halk otobüsününde karıştığı 4 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Geniş Haber) Tem'de Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]


TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde çift katlı bir halk otobüsününde karıştığı 4 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi.

Kaza saat 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddialara göre Ankara istikametinde seyir halindeki otomobillerden biri hatalı şekilde şerit değiştirdi. Arkadan gelen araçlar duramayarak hatalı şerit değiştiren araca ve birbirlerine çarptı. Kazaya içinde yolcular olan çift katlı halk otobüsü, kamyonet ve bir otomobil karıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların emniyet şeridine alınması sırasında kısa bir süre yol Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Halk otobüsündeki yolcular ise bir başka otobüse bindirildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. 

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Halk otobüsünden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve diğer detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

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