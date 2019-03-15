Geniş Haber) Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler'de Kaza: 1 Ölü 2 Yaralı
52 dakika önce
TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Hadımköy
Gişeler Mevkii Ankara
İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Saat 10.30 sıralarında Mustafa Altınkılıç yönetimindeki 34 BG 5378 plakalı kamyonet arıza yaptı. Altınkılıç kamyonetini emniyet şeridine park etti. Bu sırada Arafat Ergün yönetimindeki 34 GK 6945 panelvan minibüs kamyonete arkadan çarptı. Ergün ile birlikte minibüs içinde bulunan Ahmet Özkan
ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri minibüsteki ismi henüz öğrenilemeyen yolcunun öldüğünü belirledi. İtfaiye
ekipleri çalışmaları sırasında ilk olarak cenazeyi çıkarmayı başardı. Minibüsteki yaralı Ergün ve Özkan da yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:13 Kaynak: DHA
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