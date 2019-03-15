Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler'de Kaza: 1 Ölü 2 Yaralı

Geniş Haber) Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler'de Kaza: 1 Ölü 2 Yaralı

52 dakika önce

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Geniş Haber) Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler'de Kaza: 1 Ölü 2 Yaralı, System.String[]
TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Saat 10.30 sıralarında Mustafa Altınkılıç yönetimindeki 34 BG 5378 plakalı kamyonet arıza yaptı. Altınkılıç kamyonetini emniyet şeridine park etti. Bu sırada Arafat Ergün yönetimindeki 34 GK 6945 panelvan minibüs kamyonete arkadan çarptı. Ergün ile birlikte minibüs içinde bulunan Ahmet Özkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri minibüsteki ismi henüz öğrenilemeyen yolcunun öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri çalışmaları sırasında ilk olarak cenazeyi çıkarmayı başardı. Minibüsteki yaralı Ergün ve Özkan da yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:13 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafik Polisi, Görevli Gittiği Kaza Yerinde Oğlunun Ölüm Haberini Aldı Otomobili Delip İçeri Giren Demir Bariyer, Sürücünün Karnına Saplandı

Emlak Zengininin Katil Zanlısı: Cebinden 120 TL Çıktı, Adamı Bedavaya Öldürdük AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:05:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler'de Kaza: 1 Ölü 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]