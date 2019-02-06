Geniş Haber) Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası

TEM Sultanbeyli'de bir üst geçide takılan tanker bir anda durdu.

TEM Sultanbeyli'de bir üst geçide takılan tanker bir anda durdu. Arkadan gelen 1 kamyon,1 TIR ve 4 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda trafik akışı durdu.



Kaza TEM Otoyolu Sultanbeyli Mevkii'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki tanker üst geçide takılınca bir anda durdu. Arkasından gelen araçlar fren yapınca tankerin arkasında zincirleme kaza meydana geldi. Tankere hiçbir araç çarpmazken, 1 kamyon, 1 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda trafik ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen vinçler ve kurtarıcı araçları kazaya karışan araçları yol kenarına aldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların yol kenarına alınıp yolun temizlenmesinin ardından yol tekrara trafiğe açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. - İstanbul

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı

İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Yolcu Otomobilden Fırladı

Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut