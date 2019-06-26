TÜRK Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner" saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.THY'nin teslimi için 2012 yılının Eylül ayında Boeing ile görüşmelere başladığı ve Mart 2018'de 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere kesinleştirdiği 30 adet B787-9 Dreamliner tipi uçakların ilki filoya katıldı. Saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra THY'nin teknik hangarına yanaştırıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya katılan ilk B787-9 Dreamliner uçağın içine girerek kokpit ve kabinde incelemelerde bulundu. Yeni nesil geniş gövde uçakların ilkinin tesliminin ardından, siparişin geri kalan kısmının da 2023 yılına kadar teslimatı sürecek.

YOLCULARIMIZ BU UÇAKLARI ÇOK SEVECEK

Uçak önünde açıklama yapan Bilal Ekşi, "Avrupa'nın en genç filosu olma unvanını koruyoruz. Bunun yanı sıra Nijerya'ya yeni bir hat açarak, dünyada en çok noktaya uçan havayolu olmaya devam ettik. Şimdi bunu daha da artırıyoruz. Bu uçaklarla yeni destinasyonlara uçacağız. Bu uçakla ilk uzun uçuşumuzu Temmuz ayının sonuna doğru Bali'ye yapacağız. Daha sonra Meksika, Cancun'a uçacağız. Yeni uçakları misafirlerimiz çok sevecek. THY için de düşük yakıt maliyetleri nedeniyle çok avantaj sağlayacak ve bu uçaklarla büyümeyi sürdüreceğiz." dedi.

170 BİNE YAKIN KİŞİ ANKETE KATILDI

Ekşi şöyle devam etti:

"Bizi, takip edenler için sosyal medyada yolcularınızı ve misafirlerin görüşlerine başvurmak istedik. Bugüne kadar ki genel değerlendirmemizde Türkiye'nin önemli il, ilçeleri ve önemli turistik yerlerimizin ismini uçaklarımıza veriyoruz. Bunun sebebi de aslında Türkiye'nin turizm cazibesini artırmaya yönelik bir strateji doğrultusundadır. Uçaklar için önerdiğimiz isimler aslında Türkiye'nin tarihi önemine haiz dört tane yerdir. Bunlardan biri tanesinin seçilmesini bekliyoruz. Şu anda 170 bine yakın kişi ankete katıldı. Dolayısıyla büyük bir ilgi var. Bu uçağa ismi anketin sonucunda birinci olana vereceğiz ki, bu ankete katılanlara, yolcularımıza ve misafirlerimize duyduğumuz saygının ifadesidir. Tabii ki alacağımız uçakların sayısı bununla bitmiyor. Bu sene Dreamliner uçaklarından beş tane daha gelecek. Dar gövde uçaklarımız gelmeye devam ediyor. Bahsettiğimiz vizyon doğrultusunda tüm isim taleplerini elbette dikkate alırız. Daha sonra gelecek uçaklarımızda değerlendirmemiz mümkün. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar bu ülkenin en kıymetli insanları çünkü ülke için canlarını feda ettiler ama biz global havayoluyuz. Dolayısıyla uçaklara isim verilirken global havayolu olmanın gerekliliklerini dikkate alıyoruz." diye konuştu.



YENİ KOLTUKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Boeing'in yeni nesil teknoloji ürünü uçak, Türk Hava Yolları markasına özel oluşturulmuş yeni kabin ve yeni koltuk tasarımlarını içeriyor. 30 business sınıfı koltuğu ile Boeing 787-9 Dreamliner'ın özellikleri arasında. Optimum yakıt verimliliği ve menzil esnekliğinde en gelişmiş uçaklardan biri olarak kabul gören 787-9 Dreamliner aynı zamanda, havayolunun öncelikli politikalarından biri olan uçuş ağı genişletme stratejisine de önemli bir katma değer olacak. Türk Hava Yolları'nın daha efektif bir düzenlemeyle yeni güzergahlar oluşturmasına olanak sağlayacak bu uçaklar, milli havayolunun dünyanın en çok ülke ve uluslararası noktasına uçan havayolu olma statüsünü de pekiştirecek.



PENCERELERE LED YENİLİĞİ

Hem kabin tasarımı, hem de farklı yeni nesil özellikleri ile B787-9 Dreamliner, mevcutta 124 ülkedeki 311 varış noktasına erişen kapsamlı uçuş ağının en uzun rotalarında yolculara ekstra konforun taahhüdünü veriyor. Daha geniş kabin içi bagaj alanları ve ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, kısılabilir LED pencere panjurları ile de kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkan tanıyor. Özel bir 'konfor bölgesi', ışığı filtreleme, daha iyi hava basıncı ve daha fazla nem oluşturma kabiliyetleri ile birlikte uçak, yolcuların daha az kuruluk hissetmelerine yardımcı olup, uçuş yorgunluklarını azaltmalarına olanak sağlayacak. Yolculara daha sessiz bir uçuş deneyimi sağlamaya adına, motorlar, sistem ve ekipmanların tamamı da titreşim izolasyonuna sahip tasarımı ile ön plana çıkıyor.



KOLTUKLARDA KONFOR ÖN PLANA ALINDI

Business sınıfı yolcuları için konforlu deneyimin öne çıktığı 787-9 Dreamliner, 30 koltuğun her biri için 111,76 santimlik bacak boşluğu ve 193,04 santimlik yatak uzunluğu ile tasarlandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın renkli günbatımından tasarım ilhamı alan modern 1-2-1 konfigürasyonu, yolculara maksimum konfor sunmak adına alan kullanımını en üst düzeye çıkarıyor. Business sınıfta daha fazla şahsi alana olanak sağlayan eşleştirilmiş orta koltuklar ve yeni tasarlanan koltuk paravanı arasındaki ayarlanabilir gizlilik paneline ek olarak, 45,72 santimlik HD video ekranı ve dokunmatik özellikli uzaktan kumanda, yolcuya sunulan kabin içi eğlence portföyünün gelişiminde aktif rol üstleniyor.







- İstanbul