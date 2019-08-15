(geniş haber) TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI
14 dakika önce
TOPKAPI Pazartekke tramvay durağında, tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun diğer tarafına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:37 Kaynak: DHA
TOPKAPI Pazartekke tramvay durağında, tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun diğer tarafına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı.
Kazada 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 21.15 sıralarında Fatih Pazartekke tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen çevik kuvvet taşıyan polis aracı ile yolun diğer tarafına geçmeyen çalışan otomobil çarpıştı. Kazada aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1'i çocuk ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı. Araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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Yarlıların görüntüsü
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
Ambulansların görüntüsü
Araçların görüntüsü
Olay yerinden görüntüler
Tramvay yolundan görüntüler
Araçların kaldırılması
Detaylar
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