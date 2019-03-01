Geniş Haber) - Ümraniye'de Polisten Kaçan Şüpheliler Kaza Yapınca Yakalandı

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA Tuzla'da polisten kaçmaya başlayan minibüsteki 8 şüpheli, Ümraniye'de kaza yapınca yakalandı.

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA



Tuzla'da polisten kaçmaya başlayan minibüsteki 8 şüpheli, Ümraniye'de kaza yapınca yakalandı.



Edinilen bilgiye göre polis ekipleri uzun süredir 8 kişilik hırsızlık şebekesinin peşindeydi. Teknik ve fiziki takip de yapılan şüphelilerin aracını Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, Tuzla'da durdurmak istedi. Minibüs sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin Tuzla'dan başlayan takibi Ümraniye Esenkent Mahallesi Muhterem Sokak'ta kadar sürdü. Bu sırada minibüsteki şüpheliler havaya ateş açmaya başladı. Polis şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için aracın lastiklerine ateş etti. Şüphelilerin kullandığı minibüs sokak üzerinde kaldırıma çarparak durdu. Araç içindeki bir şüpheli yaralandı. Minibüsteki 1'i yaralı hastaneye kaldırıldı, 7 kişi de gözaltına alınarak Asayiş Şube Büro Amirliğine gönderildi. Polis şüphelilerin kullandığı minibüs içinde çok sayıda çalıntı malzeme ve araç plakası ele geçirdi. Polisin olay yerindeki minibüs üzerindeki çalışmaları sürüyor.



Görüntü dökümü:



EK GÖRÜNTÜ



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-Zanlıların kelepçeyle polis araçlarına bindirilmesi



-Minibüs içindeki çalıntı malzemeler



-olay yeri inceleme polislerinin çalışması



-Polis araçlarının olay yerinden ayrılması



-Genel ve detay



GEÇİLEN GÖRÜNTÜ



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-Polis ekiplerinin görüntüsü



-Minibüsün görüntüsü



-Minibüsteki kurşun izleri



-Polisin çalışmaları



-Genel ve detay

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