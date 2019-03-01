Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) - Ümraniye'de Polisten Kaçan Şüpheliler Kaza Yapınca Yakalandı

Geniş Haber) - Ümraniye'de Polisten Kaçan Şüpheliler Kaza Yapınca Yakalandı

56 dakika önce

TUZLA'da polisten kaçmaya başlayan minibüsteki 8 şüpheli, Ümraniye'de kaza yapınca yakalandı.

Geniş Haber) - Ümraniye'de Polisten Kaçan Şüpheliler Kaza Yapınca Yakalandı, System.String[]
TUZLA'da polisten kaçmaya başlayan minibüsteki 8 şüpheli, Ümraniye'de kaza yapınca yakalandı. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri uzun süredir 8 kişilik hırsızlık şebekesinin peşindeydi. Teknik ve fiziki takip de yapılan şüphelilerin aracını Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, Tuzla'da durdurmak istedi. Minibüs sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin Tuzla'dan başlayan takibi Ümraniye Esenkent Mahallesi Muhterem Sokak'ta kadar sürdü. Bu sırada minibüsteki şüpheliler havaya ateş açmaya başladı. Polis şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için aracın lastiklerine ateş etti. Şüphelilerin kullandığı minibüs sokak üzerinde kaldırıma çarparak durdu. Araç içindeki bir şüpheli yaralandı. Minibüsteki 1'i yaralı hastaneye kaldırıldı, 7 kişi de gözaltına alınarak Asayiş Şube Büro Amirliğine gönderildi. Polis şüphelilerin kullandığı minibüs içinde çok sayıda çalıntı malzeme ve araç plakası ele geçirdi. Polisin olay yerindeki minibüs üzerindeki çalışmaları sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:51 Kaynak: DHA

Polis, Tuzla, Ümraniye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı Kuyumcuyu Soyup İki Kişiyi Öldüren Kişinin Polis Olduğu Ortaya Çıktı

Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:47:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) - Ümraniye'de Polisten Kaçan Şüpheliler Kaza Yapınca Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]