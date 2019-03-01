Geniş Haber) - Ümraniye'de Polisten Kaçan Şüpheliler Kaza Yapınca Yakalandı
56 dakika önce
TUZLA'da polisten kaçmaya başlayan minibüsteki 8 şüpheli, Ümraniye'de kaza yapınca yakalandı.
TUZLA'da polisten kaçmaya başlayan minibüsteki 8 şüpheli, Ümraniye
'de kaza yapınca yakalandı. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri uzun süredir 8 kişilik hırsızlık şebekesinin peşindeydi. Teknik ve fiziki takip de yapılan şüphelilerin aracını Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, Tuzla
'da durdurmak istedi. Minibüs sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin Tuzla'dan başlayan takibi Ümraniye Esenkent Mahallesi Muhterem Sokak'ta kadar sürdü. Bu sırada minibüsteki şüpheliler havaya ateş açmaya başladı. Polis şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için aracın lastiklerine ateş etti. Şüphelilerin kullandığı minibüs sokak üzerinde kaldırıma çarparak durdu. Araç
içindeki bir şüpheli yaralandı. Minibüsteki 1'i yaralı hastaneye kaldırıldı, 7 kişi de gözaltına alınarak Asayiş Şube Büro Amirliğine gönderildi. Polis şüphelilerin kullandığı minibüs içinde çok sayıda çalıntı malzeme ve araç plakası ele geçirdi. Polisin olay yerindeki minibüs üzerindeki çalışmaları sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:51 Kaynak: DHA
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