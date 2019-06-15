Son Dakika Haberleri: (Geniş Haber) Ümraniye'de zincirleme trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

(Geniş Haber) Ümraniye'de zincirleme trafik kazası

3 saat önce

Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de biri özel halk otobüsü, biri minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

(Geniş Haber) Ümraniye'de zincirleme trafik kazası, System.String[]

Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de biri özel halk otobüsü, biri minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyenlerin son anda kaçıp, kurtulduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında biri halk otobüsü, biri minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada özel halk otobüsünde ve dolmuşta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi trafiğe kapatıldı.  Kaza yapan araçlar çekicilerle caddeden kaldırıldı. 

SON ANDA KURTULDULAR
Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan araçlar kaldırıma doğru sürükleniyor. Bu sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen bir kadın son anda kaçıyor. Kaldırımda yürüyen başka yayalar da büyük korku yaşıyor. Çevredekiler kaza sonrasında yardım için araçların yanına gidiyor.
 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:36 Kaynak: DHA
Ümraniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüs şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi, faciayı bekçi önledi Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı Ümraniye'de facianın eşiğinden dönüldü! Son anda kurtuldular Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:34:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Geniş Haber) Ümraniye'de zincirleme trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]