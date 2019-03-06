Geniş Haber) Ümraniye Evinde Başına Sert Bir Cisimle Vurulan Kadın Öldü

Ümraniye'de başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen 45 yaşındaki Arzu Özkan evinde ölü bulundu.





Ümraniye'de başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen 45 yaşındaki Arzu Özkan evinde ölü bulundu. Olay sırasında 17 yaşındaki oğlunun evde olduğu öğrenilirken, eşi ve oğlu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Haberi alan yakınları ve arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu



Olay sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi Firuze Sokak 34 numarada Atalay apartmanında meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan (45) sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze evden çıkarıldı. Arzu Özkan'ın erkek kardeşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olay sırasında talihsiz kadının 17 yaşındaki oğlu Tunç Özkan'ın evde olduğu öğrenildi. Eşi Serdar ve oğlu Tunç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Serdar Özkan basın mensuplarının "Hırsızlık olayı olabilir mi?" sorusuna "Olay nasıl oldu hiç bilgim yok, oğlum evdeydi görgü tanığı sadece" diye konuştu.



Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde Özkan'ın, sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü dökümü:



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-Eşi Serdar özkan'ın görüntüsü



-Cenaze aracının gelmesi



-Cenazenin evden çıkması



-Arkadaşlarının ağlaması



-Ölen kadının erkek kardeşinin tabuta sarılması



-Eşi ve oğlu Tunç'un polis otosuna bindirilmesi



-Eşi ile röp



-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

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