(geniş haber) Ümraniye TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında yolcu otobüsünün otomobile çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.Kaza saat 07.00 sıralarında Ümraniye TEM Bağlantı yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sapağı kaçırdığı için geri geri giden Şenol Doğan yönetimindeki 34 HG 6215 plakalı otomobile, Übadullah Şaman'ın kullandığı yolcu otobüsü arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki bariyerlere savrulurken kontrolden çıkan yolcu otobüsü ise devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği aldı. Kazada otomobil sürücüsü Doğan hayatını kaybetti. Yaralanan 15 yolcu gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu sırada trafik tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Ölen Şenol Doğan'ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Devrilen yolcu otobüsü ekiplerin çalışmasının ardından kaldırılarak yol temizlendi.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

- İstanbul