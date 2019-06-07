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(Geniş Haber) ÜNLÜ RAPÇİ CEZA VE AYBEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAÜnlü Rapçi Ceza ve Ayben'nin hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlandı.

(Geniş Haber) ÜNLÜ RAPÇİ CEZA VE AYBEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA
Ünlü Rapçi Ceza ve Ayben'nin hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Danyal Özçalkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Ceza gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, tabuta sarılan Ayben babası için gözyaşı döktü. Ayben, babasının tabutu üzerine 34 numaralı "Danyal" yazan Türkiye forması bıraktı. Cenaze törenine; ailesi, yakınları ve Ceza'nın arkadaşları katıldı. Danyal Özçalkan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Ceza, "Acı günlerden birini yaşıyorum. Bundan sonra hayat farklı olacak, bu acıyı yaşayanlar daha iyi bilir. Herkese sabır diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazenin görüntüsü
-Ceza'nın taziyeleri kabul etmesi
-Kardeşi Ayben'in tabuta forma konması
-Tabuta sarılması 
-Dua edenlerden görüntü
-Cenazeye gelenlerden görüntü
-Ceza ile röp
-Dua ve helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve de tay görüntüler
 


 


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:36 Kaynak: DHA
Rapçi Ceza, Güncel
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