(Geniş Haber) ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Üsküdar Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Acil servisteki hastalar tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Üsküdar Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ikinci katında çıktı. Çıkan yangın nedeniyle alt katta bulunan acil bölümünde oluşan yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeniyle vatandaşların hastaneye girişlerine izin verilmedi. Hastaneye girmek isteyen bazı hasta yakınları güvenlik görevlileriyle tartıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------

-Hastane içindeki itfaiye ekipleri

-Hastane bahçesinde bekleyen vatandaşlar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Hasta yakınlarının güvenlik görevlileriyle tartışması

-Hasta yakınları ile röp.

Genel ve detay