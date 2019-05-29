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(Geniş Haber) Üsküdar'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi

1 saat önce

ÜSKÜDAR Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

(Geniş Haber) Üsküdar'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi, System.String[]
ÜSKÜDAR Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Acil servisteki hastalar tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Üsküdar Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ikinci katında çıktı. Çıkan yangın nedeniyle alt katta bulunan acil bölümünde oluşan yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeniyle vatandaşların hastaneye girişlerine izin verilmedi. Hastaneye girmek isteyen bazı hasta yakınları güvenlik görevlileriyle tartıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:17 Kaynak: DHA
Sultan Abdülhamit, Üsküdar, Güncel
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