/geniş haber/ Üsküdar'da yatta yangın : 12 kişi kurtarıldı
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İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA - ÜSKÜDAR açıklarında bir yat alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:57 Kaynak: DHA
İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA
- ÜSKÜDAR açıklarında bir yat alev alev yandı. Üsküdar
Kuzguncuk açıklarındaki "Boğaz Çocuğu" adlı yatta saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanarak sürüklenen yatta bulunan 12 kişi denize atladı. Denizdekilen çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan yata, Kıyı Emniyeti ekipleri denizden müdahale etti. Sürüklenerek sahile ulaşan tekneye burada da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Polis
ekipleri güvenlik amaçlı sahildekileri uzaklaştırırdı. Uzun uğraşlar sonucu tamamen söndürülen yat kulanılmaz hale geldi. Yattan denize atlayan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi,
Bir görgü tanığı, "Yat yanarak sürüklenmeye başladı. İtfaiye
ekipleri karadan, Kıyı Emniyeti de denizden müdahale etti" diye konuştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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