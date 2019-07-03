(Geniş haber) Yasa dışı organ ticaretine ameliyat masasındaki operasyonun detayları...

ESENYURT'ta polis ekipleri, yasa dışı organ ticareti yapıldığı ihbarı üzerine özel bir hastaneye ameliyat saatinde operasyon düzenledi. 10 bin dolara Suriyeli bir kişinin böbreğini almak istediği belirlenen İsrailli, böbreğini satan kişi, organ naklini yapacak doktor ve tercüman gözaltına alındı.

HASTANEYE OPERASYON

Yasadışı organ ticareti ihbarı üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliler, Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye verdikleri sahte belgelerle organ nakli yapılmasını talep etti. Organ nakli prosedürlerini uygun bulan hastane yetkilileri, 21 Haziran'a ameliyat günü verdi. Ekipler, hastaneye ameliyat saatinde baskın yaptı.

10 BİN DOLARA BÖBREK

Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Zına, İsrail uyruklu 50 yaşındaki Nimer Hayadrı'ye 10 bin doları karşılığında böbreğini vermek üzereyken operasyon durduruldu.



4 KİŞİ GÖZLTINDA

Organ naklini 35 bin Amerikan doları karşılığında gerçekleştireceği iddia edilen Doç. Dr. H.G. ve Suriye uyruklu Zına ve İsrail uyruklu Hayadrı'ye tercümanlık yapan Yusuf E. (49) gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüphelinin ifadeleri alındı.

ORGAN NAKLİ İÇİN İSTANBUL'A GELDİM

Suriye uyruklu Ahmet Zına emniyette verdiği ifadesinde, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'da yaşadığını maddi zorluklar içinde olduğu için böbreğini satmak istediğini söylediği öğrenildi. Zına ifadesinde, "Böbreğimi satmak için bir sosyal medya sitesine Haziran ayı başında ilan verdim. Aynı gün benimle İsrail uyruklu Nimer Hayadrı irtibata geçti. Hatay'da yaşadığımı söyleyince İstanbul'a gelmemi istedi. İstanbul'da Aksaray'da kendisiyle buluştuk benimle ilk defa burada karşılaştı. Böbreğimi satmak istediğim fiyatta konuştuk ve bana bir miktar dolar bırakarak nakil gerçekleşene kadar İstanbul'da kalmamı istedi" dediği bildirildi.

HASTANEYE 25 BİN, DOKTORA 35 BİN DOLAR

İsrail uyruklu Nimer Hayadrı ise emniyetteki ifadesinde, sosyal medya sitesinden Suriye uyruklu Ahmet Zına ile tanıştıklarını. Zına'yla buluşmak için Haziran ayı başında İstanbul'a geldiğini söyledi. Hayadrı, "İstanbul'da buluştuk, böbrek hastalığım sebebiyle böyle bir yol izledik. Ülkemde organ nakline izin verilmiyor. Organ nakil ameliyatı için ismini bilmediğim bir Filistin'li bize yardımcı oldu. Filistinli'nin verdiği telefon numarasından Doç. Dr. H.G.'ye ulaştım ilk önce sadece telefonla konuştuk. Nakil ameliyatı için hastaneye 25-50 bin dolar arasında bir ödeme yapacağımı, ameliyat için de kendisine 35 bin dolar istedi" dediği iddia edildi.

2 DEFA SAHTE SURİYE PASAPORTU ÇIKARTILDI

İsrail uyruklu Hayadrı ifadesinin devamında, "Filistinli bize ameliyat için 500 dolara sahte Suriye pasaportu ayarladı. Ayarladığı pasaportta beni Ahmet Zına'nın kardeşi gibi ayarlamışlardı. Bu duruma Doç. Dr. H.G. itiraz ederek kardeş görünmemizin sakıncalı olduğunu etik kurulundan geçmeyeceğini söyledi. Filistinliyle tekrar irtibata geçerek yeniden pasaport yaptırmasını istedim. Tekrar 500 dolar vererek ikinci defa benim için sahte Suriye pasaportu çıkartıldı. Ben bazı işlerim için ülkeme döndüm" dediği ileri sürüldü.

DOKTOR VE EKİBİ HAVALİMANINDA KARŞILADI, 8 BİN EURO MASRAF VERDİM

Organ nakil ameliyatı için İsrail'den 14 Haziran'da tekrar İstanbul'a gelen Nimer Hayadrı ifadesinin devamında, "Organ naklini yapacak Doç. Dr. H.G., H.G.'nin asistanı ve şoförü havalimanında beni karşıladı. Doktorun asistanı tarafından Bahçelievler'de ameliyat öncesi 1 hafta kalacağım eve götürülürken, Doç. Dr. H.G.'nin tedavi dışındaki ücretler için 8 bin euro istedi. Kendisine bu parayı da verdim" dediği öğrenildi.

DOKTOR VE BÖBREĞİNİ SATMAK İSTEYEN TUTUKLANDI

Böbrek almak için İstanbul'a gelen Nimer Hayadrı sınır dışı edilmesi için polis merkezindeki işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tercüman Yusuf E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 22 Haziran'da emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına ve Doç.Dr. H. G. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen Filistin uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ORGAN NAKLİ NASIL YAPILIR?

Türkiye'de organ nakli işlemleri 4'üncü dereceden akrabalıklara kadar yasal bir izne tabi değil, fakat akrabalığı olmayanlar için etik kurul kararı şart koşuluyor. Etik kurul organ nakli yapılan hastanelerin olduğu illerde bulunan İl Sağlık Müdür vekili, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü görevlisi, genel cerrah, psikolog, il barosunun görevlendirdiği avukat bulunuyor. Etik kurulda, organ vermek isteyen kişi ve alacak kişi müracaat ediyor. Kurul toplantı zamanı organı verecek ve alacak kişileri komisyonun önüne çıkartıyor. Organı alan ve veren arasında herhangi bir para ilişkisi olmadığına kanaat getirilirse organ nakil onayı veriliyor.





- İstanbul