Geniş Haber) Yavuz: Sandık Başkanlarından Fetö Kapsamında İhraç Edilenler Var mı Diye Merak Ediyorum

Ümit UZUN - Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz , partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamalarda bulundu.Ali İhsan Yavuz , "Bizde çok bilgi var. Bizce bu meselenin arkasında çok da farklı şeyler çıkacak. Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum mesela. Bu karşı da emarelerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz" dedi."AN İTİBARİYLE OYLARIN YÜZDE 5.9'U SAYILMIŞ DURUMDA"Yavuz, "Şimdiye kadar belgelerimize ilişkin hiç bir itiraz gelmiş değildir. İleri sürdüğümüz rakam ve belgeleri çürüten, ona karşı çıkan bir bakış açısı veya karşı görüş, beyan görmedik. Karşı çıkılmamasına rağmen bilerek ve isteyerek kamuoyunun bir parça kafası karıştırılıyor gibi geliyor bana." dedi. Yavuz, "Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi değiliz. Hiçbir adımı da atmadık, atmayız da. Ne olacaksa hukuki zemin içinde olacak ve o ölçüler içinde olacak. Bize emanet edilen he oya sahip çıkmak görevimizdir. Sadece geçersiz oyların sayımıyla 5 bin 69 bizim aleyhimize kaydedilmiş görünüyor. An itibariyle oyların yüzde 5.9'u sayılmış durumda. Kalan yüzde 94 oy sayılsın diye Yüksek Seçim Kurulu 'na gittik dün. Bu oylar sayılsın şaibe ortadan kalksın.Geçersiz oyların yüzde 88.5'i sayıldı. Şu ana kadar aradaki fark 14 binlere inmiş durumdadır. Organizeli bir suç işlendiği, organizeli bir usulsüzlük yapıldığı çok net olarak görülüyor. " diye konuştu."BİZDE ÇOK BİLGİ VAR""Bu anlattığımız belgeler sadece örnek, biz eğer tüm olup biteni sizlere klasörlerle ve belgelerle anlatacak olsak durumu size 3 günde anlatamam durum o kadar vahim" diyen Yavuz, "Bu rakamlar 13 ilçede var ama diğerlerinde yok değil onları da size aktaracağız. Biz tüm bu belgeleri ve bilgileri gördükçe bu iş şaibeli hale dönüşmüştür diyor ve onun için bu adımları atıyoruz. Olağanüstü itiraz yolu da var o itirazları da kullanıp ne yollar var arayacağız. Ama İstanbul'da olanlar Yalova 'da olanların yüz katıdır, bin katıdır. Ağrı 'da olanlardan çok daha fazladır" şeklinde konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bizde çok bilgi var. Bizce bu meselenin arkasında çok da farklı şeyler çıkacak. Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum mesela. Bu karşı da emarelerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı"İSTANBUL'DA SEÇİM TEKRARI OLABİLİR Mİ?"Yavuz, açıklamalarının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'İstanbul'da seçim tekrarı olabilir mi?' sorusuna Yavuz, şöyle cevap verdi:Biz eğer bütün olup biteni, bütün belgesiyle, bilgisiyle paylaşacak olsak. Benim böyle bir imkanım olsa, gazeteciler televizyoncular karşımda olsa ben bunu 3 günde anlatamam. Durum o kadar vahim. Bugüne kadar İstanbul'da olanlar, sadece Büyükçekmece değil, Büyükçekmece'yi bir örnek kabilinden öne çektik. Her ilçede benzer şeyler var. Bu rakamlar 13 ilçeden ibaret ama diğer ilçelerde yok değil. Onlar netleştikçe size aktaracağız. Bir şey atladım onu da söyleyeyim Bu dışarıdan alınanlar ne hikmetse genelde de akraba. Bu da nasıl sağlanmış bunu da anlamıyoruz.Biz bütün bu belge ve bilgiyi gördükçe diyoruz ki, bu şaibeli hale dönüşmüştür ve bu işin temelini çökerten adeta bir takım sıkıntılar var işin içinde. O zaman gelelim hukuki yollarla bu işi sağlayalım diyoruz. Onun için bu adımları atıyoruz. Attığımız adım neydi? Tümü sayılsın. Olağanüstü itiraz yolu da var. O yolları da kullanmak suretiyle, bir takım girişimlerimiz olabilir ona bakacağız. Ama İstanbul'da olanlar, Yalova'da olanların yüz katıdır, bin katıdır. Daha önceki seçimlerde olabilir. İstanbul'da olanlar, Ağrı'da olanlardan çok daha fazladır ve vahimdir. Sorunun net cevabı şudur; Bütün yolları kullanmaya devam edeceğiz, sonuna kadar."BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ USULSÜZLÜK""Büyükçekmece'de yaşanan olayla ile ilgili usulsüzlüğün seçimlerden 2 buçuk ay öncesinden bilinmesine rağmen neden önüne geçilmedi?" sorusuna Yavuz, "Bence her şey yapıldı. Bizim teşkilatlarımız itirazda bulundu. Çok az bir kısmı düzeltildi. Süre çok az, demek ki, kurumlar belli şeyleri yetiştiremedi. Suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma açıldı. Bu soruşturma içerisinde kişilerin beyanı alındı. 5 kişi hatta Büyükçekmece Belediye Başkanı da ifadeye çağırıldı, ama henüz kendisi ifade vermeye gitmedi. Dosya olgunlaştırılmaya çalışıldı. Bu sürecin başında. Bunu yüzde yüz böyle olduğunu anlayamıyorsunuz. Dosya olgunlaşınca daha iyi anlıyorsunuz bunu. İki kişi tutuklu ama işin içinde çok kişi var. Dosya neredeyse tamamlanmış olan bir dosya.Geldiğimiz noktada biraz daha net ki bu organizeli bir usulsüzlük gibi duruyor. " cevabını verdi."SANDIK BAŞKANLARINDAN FETÖ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLEN VAR MI?"Yavuz, "Bu organize duruma dair bilgi ve ulaşılmış veri var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:Bizde çok bilgi var. Onları olgunlaştırdıkça ve netleştirdikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Bizce bu meselenin arkasından çok farklı şeyler çıkacak. Mesela tartışmaya sebep olacak bir şey atayım ortaya. Bu sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı? Diye merak ediyorum mesela. Buna ilişkin de bilgilerimiz var. Ama araştırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen şu oldu: Bir stratejik akıl belli kesimleri ve güçleri birleştirdi ve böyle organizeli usulsüzlüklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.Görüntü Dökümü:----------------Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları