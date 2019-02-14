Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Yeşilyurt Apartmanının Çökmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyeye Getirildi

Geniş Haber) Yeşilyurt Apartmanının Çökmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyeye Getirildi

1 saat önce

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Geniş Haber) Yeşilyurt Apartmanının Çökmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyeye Getirildi, System.String[]
Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ  - İsa ALMAÇAYIR -   İstanbul DHA

Kartal'da  21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında binanın projesini yapan Suzan Ç., inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur M. ve inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu K., Proje ve İnşaat Mühendisi Osman M. gözaltına alındılar.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyet sorgularının ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten iki savcı tarafından sorgulanmaları bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Gözaltına alınanların sevki

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:00 Kaynak: DHA

İstanbul, Yeşilyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı 15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı

Dha İstanbul - Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:04:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Yeşilyurt Apartmanının Çökmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyeye Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]