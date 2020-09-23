Geniş kapsamlı motosiklet denetimi - Son Dakika

Geniş kapsamlı motosiklet denetimi

Geniş kapsamlı motosiklet denetimi Hatayın Samandağ ilçesinde, emniyet ekiplerince gece yapılan denetimlerde 100 motosiklet kontrol edildi .

Geniş kapsamlı motosiklet denetimi

HATAY - Hatayın Samandağ ilçesinde, emniyet ekiplerince gece yapılan denetimlerde 100 motosiklet kontrol edildi . 17 motosiklet trafikten men edildi.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe merkezi ve ara sokaklarda devriye halinde bir çok noktada motosikletlere yönelik uygulama başlatıldı.

Yapılan denetimlerde, kaçmaya çalışan motosikletler yakalanırken, 17 motosiklet trafikten men edildi. Polis ekiplerince durdurulan araçların yapılan evrak kontrollerinde ise evrakları eksik olan sürücülere toplamda 52 bin lira ceza yazıldı. Trafikten men edilen motosikletler çekicilerle yedi emin otoparkın kaldırıldı.

Geniş kapsamlı motosiklet denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 02:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Geniş kapsamlı motosiklet denetimi - Son Dakika

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