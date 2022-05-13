Geniş katılımlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sakarya'da çok sayıda AFAD personeli ve sivil toplum kuruluşu gönüllüsünün katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Sapanca ilçesindeki AFAD merkezinde düzenlenen Saha Uzantılı Bölgesel Düzey TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) Tatbikatı'na, Bursa, Düzce, Bartın, Bolu, Kocaeli Karabük ve Zonguldak AFAD İl Müdürlüklerinden 26 çalışma grubu, gönüllüler ile afetlerde görev alan sivil toplum kuruluşu (STK) ekiplerinden toplam 732 personel ve 149 araç katıldı.

Senaryo gereği, merkez üssü Sapanca olan 5,9 büyüklüğündeki 28 saniye süren depremin ardından afetten en çok etkilenen Sapanca ve Arifiye ilçelerinde faaliyet gerçekleştirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, ilk değerlendirmelerini yaparak sahadaki çalışmaları takip etti, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş tatbikata ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra senaryo gereği depremin ardından çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü, kimyasal gaz sızıntısı tehlikesine karşı Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon, Nükleer ekipleri ölçüm gerçekleştirdi.

Enkaz altında ses dinleme, arama kurtarma köpeğiyle yaralı tespiti ve yaralıların yıkılan binadan çıkarılmasını da sağlayan ekipler, aynı zamanda yakınlarını kurtarmak için güvenli alanı ihlal eden vatandaşları sakinleştirdi.

"Afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, gazetecilere, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ve buna sürekli hazırlık yapmak gerektiğini söyledi.

Afet öncesi bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinin, sivil toplum örgütlerinin hazırlıklı olması ve koordineli çalışmasının önemine dikkati çeken Kaldırım, "Burada hem eksikleri görmüş olduk hem koordinasyon toplantısını ilgili birimlerle gerçekleştirdik. Çalışmalar sahada gün boyu devam edecek." dedi.

Vali Kaldırım, bu senenin "Tatbikat Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, tatbikatta olası afete karşı alınacak bütün tedbirlerin gözden geçirildiğini ve son derecede verimli olduğunu dile getirdi.

Her kesime yönelik faaliyetlerle farkındalık oluşturmak ve bu tür süreçlere hazır hale gelinmesi için çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Kaldırım, "Allah afet ve depremlerden korusun ama bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Devlet olarak kapasitemiz çok iyi. Arama kurtarmadan geçici ve kalıcı konaklamaya kadar gerçekten kapasitemiz çok iyi. Türkiye, dünya üzerinde bu alanda en kapasiteli ülkelerden birisi haline geldi. Kurumlarımızı hazır ve dinamik bir halde tutmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra emniyet, jandarma ve itfaiye yetkili ve personelinin katıldığı tatbikatı, Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da izledi.