Geniş katılımlı etkinlikler ve genel kurullar, 3 ay süreyle tekrar ertelendi - Son Dakika

Geniş katılımlı etkinlikler ve genel kurullar, 3 ay süreyle tekrar ertelendi

27.11.2020 20:17
Geniş katılımlı etkinlikler ve genel kurullar, 3 ay süreyle tekrar ertelendi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler 3 ay süreyle tekrar ertelendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler 3 ay süreyle tekrar ertelendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi" konulu genelge gönderildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının, İçişleri Bakanlığına gönderdiği yazıyla "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesi"ni önerdiği aktarılan açıklamada, verilen tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 2 Kasım'dan itibaren 1 Aralık 2020'ye kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ertelenmesi hususunun valiliklere bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, son dönemde salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Türkiye'de de vaka ile hasta sayılarında yükseliş yaşandığı vurgulanarak Sağlık Bakanlığının İçişleri Bakanlığına yeni bir yazı gönderdiği belirtildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada halen Kovid-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Kovid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 ay sonraya ertelenmesini önermiştir."

Açıklamada, yazı doğrultuda 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak, erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantılarının şubat sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önce 1 Aralık 2020'ye kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

Koronavirüs, toplum, Kasım, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geniş katılımlı etkinlikler ve genel kurullar, 3 ay süreyle tekrar ertelendi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve STK'ların her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Colchicine ilacı 2500 kişi üzerinde denenecek Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi         
19:40
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor         
19:27
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak         
19:21
İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu         
18:37
İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı         
17:19
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 20:26:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geniş katılımlı etkinlikler ve genel kurullar, 3 ay süreyle tekrar ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei