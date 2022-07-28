"Bereketli Muş Ovası'nda 375 ton buğday rekoltesi bekleniyor" haberimizin başlık ve girişindeki "375 ton" ifadesi "375 bin ton" olarak düzeltilmiştir. - Son Dakika
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"Bereketli Muş Ovası'nda 375 ton buğday rekoltesi bekleniyor" haberimizin başlık ve girişindeki "375 ton" ifadesi "375 bin ton" olarak düzeltilmiştir.

28.07.2022 22:18
"Bereketli Muş Ovası'nda 375 ton buğday rekoltesi bekleniyor" haberimizin başlık ve girişindeki "375 ton" ifadesi "375 bin ton" olarak düzeltilmiştir.

Geniş ve düz arazileri sayesinde tarımın yaygın şekilde yapıldığı Muş'ta, bu yıl 375 bin ton buğday hasadı bekleniyor.

Geniş ve düz arazileri sayesinde tarımın yaygın şekilde yapıldığı Muş'ta, bu yıl 375 bin ton buğday hasadı bekleniyor.

Muş Ovası'nda 1 milyon 250 bin dekar alanda buğday yetiştiren çiftçiler, başakların olgunlaşmasıyla başladıkları hasadı sürdürüyor.

Arazilerde biçerdöverlerle toplanan buğdaylar, depolara taşınıyor.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, bu yıl "Atıl Durumdaki Tarım Arazilerinin Buğday Yetiştiriciliğiyle Tarıma Kazandırılması" projesini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda 350 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 278 ton yazlık buğday tohumu dağıttıklarını söyledi.

Tohumların 12 bin 636 dekarlık alanda toprakla buluşturulduğunu belirten Gün, önceki yıllara oranla bu sene daha yüksek verim beklediklerini ifade etti.

Muş'ta geçen yıl 1 milyon 242 bin 500 dekar alanda 199 bin 500 ton buğday üretimi yapıldığını dile getiren Gün, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilimizde 1 milyon 250 bin dekar civarındaki alana buğday ekimimiz oldu. İklimin bugüne kadarki olumlu seyrinden dolayı yaklaşık 375 bin ton civarında buğday üretimi bekliyoruz. Muş'a toplam katkısı 2 milyar 650 milyon lira olacaktır."

Bu arada, tarlalardaki hasat dronla görüntülendi.

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26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı hazırlığı 26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı hazırlığı Muş Ovası'nda buğday hasadı FPV dron ile görüntülendi Muş Ovası'nda buğday hasadı FPV dron ile görüntülendi
Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bereketli Muş Ovası'nda 375 ton buğday rekoltesi bekleniyor' haberimizin başlık ve girişindeki '375 ton' ifadesi '375 bin ton' olarak düzeltilmiştir. - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Bereketli Muş Ovası'nda 375 ton buğday rekoltesi bekleniyor" haberimizin başlık ve girişindeki "375 ton" ifadesi "375 bin ton" olarak düzeltilmiştir. - Son Dakika
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