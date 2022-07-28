Bereketli Muş Ovası'nda 375 ton buğday rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
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Bereketli Muş Ovası'nda 375 ton buğday rekoltesi bekleniyor

28.07.2022 12:01
Bereketli Muş Ovası'nda 375 ton buğday rekoltesi bekleniyor

Geniş ve düz arazileri sayesinde tarımın yaygın şekilde yapıldığı Muş'ta, bu yıl 375 ton buğday hasat edilmesi bekleniyor.

Geniş ve düz arazileri sayesinde tarımın yaygın şekilde yapıldığı Muş'ta, bu yıl 375 ton buğday hasat edilmesi bekleniyor.

Muş Ovası'nda 1 milyon 250 bin dekar alanda buğday yetiştiren çiftçiler, başakların olgunlaşmasıyla başladıkları hasadı sürdürüyor.

Geniş tarım arazilerinde büyük biçerdöverlerle toplanan buğdaylar, depolara taşınıyor.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, bu yıl "Atıl Durumdaki Tarım Arazilerinin Buğday Yetiştiriciliğiyle Tarıma Kazandırılması" projesini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda 350 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 278 ton yazlık buğday tohumu dağıttıklarını söyledi.

Tohumların 12 bin 636 dekarlık alanda toprakla buluşturulduğunu belirten Gün, önceki yıllara oranla bu sene daha yüksek verim beklediklerini ifade etti.

Muş'ta geçen yıl 1 milyon 242 bin 500 dekar alanda 199 bin 500 ton buğday üretimi yapıldığını dile getiren Gün, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilimizde 1 milyon 250 bin dekar civarındaki alana buğday ekimimiz oldu. İklimin bugüne kadarki olumlu seyrinden dolayı yaklaşık 375 bin ton civarında buğday üretimi bekliyoruz. Muş'a toplam katkısı 2 milyar 650 milyon lira olacaktır."

Bu arada, geniş buğday tarlalarında büyük tarım araçlarıyla yapılan hasat, drone ile görüntülendi.

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Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bereketli Muş Ovası'nda 375 ton buğday rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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