Geniş) Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa

-KAÇANLARIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ, 10 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4.

-KAÇANLARIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ, 10 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, Yunanistan'a firar eden 8 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.



İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki gün süren duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukukdaşoğlu, Halil Can Akbaş, Rifat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör, Mahmut Küçüközer getirilirken; tutuksuz sanıklar Ferit Gök ve İsmail Yılmaz ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, TBMM avukatları da hazır bulundu. Duruşmada, tanıklar dinlendi.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Daha sonra duruşma savcısı Hamit Sucu esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ankara Kara Havacılık Komutanlığı tarafından Türk hava sahasında hiçbir hava aracının uçuş yapamayacağına karar verildiği ve emrin 15 Temmuz 2016 günü, saat 19.00 sıralarında vardiya nöbetçi subayı olan sanık Hüseyin Pehlivan'a telefonla bildirildiği ancak 4. Kara Havacılık Alayı'ndan saat 21.35 -21.50 saatleri arasında 4 adet 14306, 11306, 11308 ve 11309 kuyruk numaralı Skorsky marka helikopterin peş peşe havalandıkları, UH-1 tipi 11070 kuyruk numaralı helikopterin ise darbe teşebbüsü faaliyeti çerçevesinde aynı gün saat 23.59 sıralarında havalandığı belirtildi.



8 SANIK YUNANİSTAN'A KAÇTI



14306 kuyruk numaralı helikopterde bulunan personellerin Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulundukları iddiasıyla yakalandıkları kaydedilen mütalaada, 11070 -11306-11308 ve 11309 kuyruk numaralı helikopterlerde bulunan personellerin darbe kalkışması kapsamında İstanbul'da çeşitli faaliyetlerde bulunduktan sonra Yeşilköy Askeri Havalimanı apronunda buluştukları, emniyet güçlerinin buraya operasyon yapması sonrasında 4 helikopterin buradan havalanarak 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'na iniş yaptıkları anlatıldı. Darbe teşebbüsünün ertesi günü saat 04.30 sıralarında 66. Mekanize Tugayı'nda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çatışmaların çıktığı, 12 kişilik helikopter personelini saat 04.50 sıralarında binadan çıkarak 11308 kuyruk numaralı helikoptere bindikleri, 11070,11306 ve 11309 kuyruk nolu helikopterleri 66. Mekanize Tugayı'nda bıraktıkları, sanıklar Abdullah Yetik ve Ahmet Güzel'in yönetimindeki 11308 kuyruk numaralı helikopterin 66. Mekanize Tugayı'ndan ayrılıp Şile bölgesinde ormanlık alana iniş yaptıkları, bir kaç saat bekledikleri ve Yunanistan'a kaçmaya karar verdikleri, helikopterde bulunan sanıklar Ahmet Güzel, Gençay Böyük, Süleyman Özkaynakçı, Mesut Fırat, Ferudun Çoban, Abdullah Yetik ve Bilal Kurugül'ün, sanıklar Rifat Çelik, Mehmet Güngör, Fatih Mandacı ve Halil Can Akbaş'ı Şile'deki ormanlık alana bırakarak 11308 kuyruk nolu helikopter ile havalanarak Yunanistan'a kaçtıkları ve Yunanistan yetkili makamları tarafından yakalandıkları belirtildi. Mütalaada, yine 15 Temmuz 2016 tarihi ve öncesinde 4'üncü Kara Havacılık Alayı içerisinde darbe teşebbüsü çerçevesinde usulsüz nöbet değişiklikleri ve diğer faaliyetlerin yürütüldüğünün anlaşıldığı da ifade edildi.



10 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ



Mütalaada, sanık Rıfat Çelik'in "Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ise 20 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada, tutuklu sanıklar Salih Kukudasoğlu, Osman Gider, Hüseyin Pehlivan, Talip Güler, Mehmet Güngör, Halil Can Akbaş, Mahmut Küçüközer ve Fatih Mandacı ile tutuksuz sanık Ferit Gök'ün "Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarıdan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.



BİR SANIĞA BERAAT İSTENDİ



Sanık İsmail Yılmaz'ın beraati istenen mütalaada, tutuklu 9 sanığın bu hallerinin devamı ile tutuksuz sanık Ferit Gök'ün de tutuklanması talep edildi.



8 FİRARİ SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ



Mütalaada, haklarındaki yakalama kararı halen infaz edilemeyen ve darbe girişiminin başarısız olmasının ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan sanıklar Abdullah Yetik, Ahmet Güzel, Bilal Kurugül, Ferudun Çoban, Gençay Böyük, Mesut Fırat, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan'ın firari oldukları gerekçesiyle dosyalarının ayrılması istendi. Sanık ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.



BİR SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ



Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine karar verdi. Tutuklu sanık Mahmut Küçüközer'in adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar vereren heyet, diğer 8 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

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