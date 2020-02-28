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Genişletilmek istenen Londra havalimanı Heathrow'a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli
58 dakika önce
İngiltere'de mahkeme Londra Heathrow Havalimanı'na iklim ve çevreye olacak olumsuz etkileri nedeniyle genişleme izni vermedi.
İngiltere'de mahkeme Londra Heathrow havalimanına iklim ve çevreye olacak etkileri nedeniyle genişleme izni vermedi.
Avrupa'nın en büyük ulaşım merkezi haline gelme planları çerçevesinde yüzde 50 oranında büyütülmek istenen Heathrow havalimanına gelen bu engelleme ile oluşturulan çok sayıda proje de askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:49
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