Genişletilmek istenen Londra havalimanı Heathrow'a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya Genişletilmek istenen Londra havalimanı Heathrow'a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli - Son Dakika Dünya

Genişletilmek istenen Londra havalimanı Heathrow'a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli

58 dakika önce

İngiltere'de mahkeme Londra Heathrow Havalimanı'na iklim ve çevreye olacak olumsuz etkileri nedeniyle genişleme izni vermedi.

Genişletilmek istenen Londra havalimanı Heathrow'a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli, System.String[]

İngiltere'de mahkeme Londra Heathrow havalimanına iklim ve çevreye olacak etkileri nedeniyle genişleme izni vermedi.


Avrupa'nın en büyük ulaşım merkezi haline gelme planları çerçevesinde yüzde 50 oranında büyütülmek istenen Heathrow havalimanına gelen bu engelleme ile oluşturulan çok sayıda proje de askıya alındı.

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İngiltere, Londra, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:49 
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