Son Dakika Haberleri: Genk ekibi Yılport Samsunspor'da
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Genk ekibi Yılport Samsunspor'da

1 saat önce

Belçika'nın 1. Futbol Ligi ekiplerinden Genk Kulübü antrenörleri, Yılport Samsunspor'un altyapı antrenmanlarını takip ediyor.

Genk ekibi Yılport Samsunspor'da, System.String[]
Belçika'nın 1. Futbol Ligi ekiplerinden Genk Kulübü antrenörleri, Yılport Samsunspor'un altyapı antrenmanlarını takip ediyor.
Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, futbol akademisi işbirliği protokolü kapsamında, Belçika ekibinden 3 antrenör Samsun'a gelerek Yılport Samsunspor'un U-14 ve U-16 antrenmanlarını takip etti.
Belçika liginin son şampiyonu olan KRC Genk Akademi Sportif Direktörü Koen Daerden, eski KRC Genk Teknik Direktörü Scout Jos Daerden ve dünyaca ünlü kalecileri keşfeden ve yetiştiren Akademi Kaleci Antrenörü Poll Peters, 5 gün boyunca antrenmanları takip ederek gözlemlerde bulunacak.
Ziyaretin ilk günü Karadeniz ekibinin, altyapı tesislerinin fiziki şartları, takımın antrenman planları ve akademi gruplarının mevcut durumları hakkında yapılan sunumları inceleyen ve U17 takımının antrenmanını takip eden KRC Genk antrenörleri, bir rapor hazırlayarak kulübe sunacak.
Ayrıca antrenörler, KRC Genk kulübünün yapısı ve akademi işleyişi ile ilgili de sunum yapacak.
Samsunspor, Belçika, Futbol, Genk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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