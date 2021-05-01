GENSED Başkanı Demirdağ: "Mini YEKA olarak adlandırılan yarışmalara yatırımcılar mega düzeyde ilgi gösterdi"

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, güneş enerjisinde mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-3) yarışmalarına yatırımcıların "mega" düzeyde ilgi gösterdiğini belirterek, "Yarışmalarda oluşan rekor düzeydeki düşük fiyatların Türkiye enerji piyasası için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Demirdağ, yazılı açıklamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen mini YEKA yarışmalarının ilk bölümünün 260 megavat kapasite tahsis edilerek tamamlandığını anımsattı.

Tam kapanma döneminin ardından devam etmesi beklenen yarışmalarla 36 ayrı şehirdeki 74 bölgede güneş enerjisi yatırımcılarına 1000 megavat kapasite hakkı sağlanacağını kaydeden Demirdağ, şöyle devam etti:

"Mini YEKA olarak adlandırılan yarışmalara yatırımcılar mega düzeyde ilgi gösterdi ve mini fiyatlar gerçekleşti. Yarışmalarda oluşan rekor düzeydeki düşük fiyatların Türkiye enerji piyasası için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Katılan şirketler içerisinde büyük holdingler, elektrik dağıtım şirketleri, büyük sanayiciler de var. Bu, hem projelerin hayata geçeceğini ve hem de fiyatın gerçekçi olduğunun en önemli ispatıdır. Bu projelerin yatırıma döneceğine ilişkin büyük bir ilk aşama geçildi diyebiliriz. Yatırımcı çeşitliliği, zamanla farklı finansman usul ve yöntemlerinin kullanılması marifetiyle ilginç bir hikayeye tanık olacağız. Yıllardır süre gelen fiyat düşüşleriyle her yarışmada rakamların, ilk başta yarattığı tedirginliğe rağmen sonradan karlı çıkması yatırımcıları her yarışmada teşvik ediyor. Bu yarışmada öne çıkacak olan verimlilik dolayısıyla bunu sağlayacak yeni teknolojiler ile santral kurulum ve işletmesinde sürdürülebilirlik çok daha önemli olacak. Yarışmaların devamında daha düşük fiyatlar da görebiliriz. Tek temennimiz, kazanan yarışmacıların hiç zaman kaybetmeden bu kapasiteleri yatırıma çevirmesidir ki kısıtlı yeşil ve yenilenebilir bağlantı kapasiteleri uzun yıllar bloke olmasın."

"Güneş, Türkiye'nin en ucuz enerji üreten ülkelerden biri olmasını sağlayacak"

Demirdağ, yarışmalarda küresel eğilimlere paralel oluşan rekor düzeydeki düşük fiyatların projelerin hayata geçmesini engellemeyeceğini düşündüğünü belirterek, "İhalelerde oluşan fiyatlar ne kadar düşük görülse de İspanya'da daha ocak ayı sonunda yapılan yarışmalarda kilovatsaat başına 1,5 avro/cent rakamlar çıktı. Çok olağanüstü bir finansal kriz yaşanmadığı sürece, en riskli projelerde bile piyasanın bu yatırımları anlaması biraz uzun sürse de, projelerin makul kazançlarla gerçekleşeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çalışmayan her 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesinin yurt dışına giden 110 milyon dolar anlamında geldiğini aktaran Demirdağ, şunları kaydetti:

"Bu sebeple ülkemizde de güneşin gelişmesi için, ertelenen YEKA GES-2 yarışmasının bir an önce gerçekleşmesi, tercihen 10-15-20 megavat gibi parçalı olacak şekilde, mini YEKA GES yarışmalarının düzenli olarak yapılması, araziyle ilgili gerekli izinlerini almış yatırımcılara 1 Temmuz 2021'den geçerli olacak kilovatsaat başına 32 kuruş YEKDEM teşvikleri kapsamında lisanslı güneş enerjisi kapasite tahsislerinin önünün açılmasıdır. Bu fiyatlar artık sanayiciye, karbon ayak izi olmayan, temiz enerji ile ihracat imkanının önünü açacaktır. Güneşten elektrik üretebildiğimiz bu fiyatlar, Türkiye'nin dünyada en ucuz enerji üreten ülkelerinden birisi olmasına vesile olacak ve sanayicisine ucuz enerji imkanı verecektir."