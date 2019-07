GENSED'den EPDK kararına destek

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aylık mahsuplaşmayla ilgili son düzenlemesinin sektörün önünü açacağını belirterek, "Güneş enerjisinde kısa sürede elde ettiğimiz büyük başarıyı sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Bu yönde atılan her adımı çok önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.Demirdağ, yaptığı yazılı açıklamada, güneş enerjisinde kurulu gücün 5 bin megavatı aşmasının önemli bir başarı olduğunu ancak hala yapılacak çok iş bulunduğunu belirtti.Sektörün bir süredir öz tüketim amaçlı lisanssız uygulamaların önünü açacak düzenlemeleri beklediğine işaret eden Demirdağ, "Geçen ay yürürlüğe giren Yeni Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile aylık mahsuplaşmaya geçilmesi ve geçen hafta da mahsuplaşmayla ilgili tarifelerin yayınlanmasıyla öz tüketim amaçlı çatı uygulamalarındaki hareketin başlayacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Demirdağ, EPDK'nin kararının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yatırımcılara uygulanacak dağıtım bedellerini belirleyen bu son kararı sektör temsilcileri olarak olumlu karşıladık. EPDK'nin aylık mahsuplaşmayla ilgili son düzenlemesi, güneş enerjisi sektörünün önünü açacak. Güneş enerjisinde kısa sürede elde ettiğimiz büyük başarıyı sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Bu yönde atılan her adımı çok önemli buluyoruz. Yapılan düzenlemeyle mahsuplaşma kapsamındaki tüketim karşılığı üretim için kendi tüketici dağıtım tarifesinden yüzde 50 indirim, mahsuplaşma sonrası tüketimin fazla olduğu kısım için kendi tüketici dağıtım tarifesi, mahsuplaşma sonrası üretimin fazlası için 10 yıl süreyle kendi tüketici dağıtım tarifesinden yüzde 100 indirim uygulanacak." Türkiye çok daha büyük kazanımlar elde edecek"Mevcut ve potansiyel güneş yatırımcılarını ilgilendiren başka bir önemli konunun daha netleşmiş olduğunu belirten Demirdağ, yeni yönetmelikte yer alan ibareye göre, mesken, ticarethane ve sanayi tesisleri dahil olmak üzere tüm başvuruların, üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olmak kaydıyla arazide kurulum yapabileceğini ve aylık mahsuplaşma kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.Demirdağ, herhangi bir bölgede güneş enerjisi santrali (GES) kuran bir tüzel kişiliğin, bu elektriği başka bir bölgede tüketme hakkına sahip olmasının sektörün bundan sonraki hedefi olması gerektiğini ifade etti.İkili sözleşmeler ve piyasa fiyatında satın alma garantisiyle güneş enerjisinin en büyük yerli üretim kaynaklarından biri olma yönünde hızla gelişeceğini belirten Demirdağ, şu ifadeleri kullandı:"Toplam elektrik üretiminde güneşin payını artıracak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye çok daha büyük kazanımlar elde edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez 'in de açıkladığı gibi her 1000 megavatlık GES, 110 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını önlüyor. Güneş enerjisinde müthiş bir potansiyele sahibiz. Güneşten yana şanslı bir ülke olan Türkiye'de meskenler, iş yerleri, kamu kurumları, fabrikalar hatta tüm belediyeler kendi elektriğini üretmeli, ihtiyaç fazlasını da devlete satabilmeli. Çatılara ve araziye kurulacak GES'lerle Türkiye yüzünü güneşe dönmeli, gökyüzünde güneşi gördüğü her yerde enerjisini bu sonsuz kaynaktan üretmeli."