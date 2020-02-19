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GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Demirdağ: "1 megawatt güneş santrali kurulduğunda, 110 bin dolarlık...
7 saat önce
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ'ın konuk olduğu AA Enerji Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, AA Enerji Masası'nın konuğu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:04 Kaynak: AA
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ'ın konuk olduğu AA Enerji Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, AA Enerji Masası'nın konuğu oldu. (1)
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