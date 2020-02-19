Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye'de, güneş enerjisinde 1000 megavatlık kurulumun 110 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını engellediğini belirterek, "Bu, ülkemiz için kaçınılmaz bir hedef. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bu hedefi destekleme yönünde son yıllarda kanuni düzenlemeler yapıyor." dedi.

Demirdağ, AA Enerji Masası'nda sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada güneş enerjisi kurulu gücünün 500 bin megavatı aştığına dikkati çeken Demirdağ, söz konusu kurulu gücün yüzde 80'den fazlasının son 5 yılda hayata geçtiğini ve bunun artarak devam edeceğini söyledi.

Demirdağ, güneş enerjisine yatırım yapabilmek için ihtiyaç duyulan tek şeyin "gökyüzünü görmek" olduğunu vurgulayarak, "Teknolojiye sahipseniz, kimseye bağlı olmadan elektrik üretebilirsiniz. Var olan kaynaklar arasında en ucuz enerji, güneşten elde ediliyor. Dünyada 1000, 1500 megavatlık ihaleler yapılıyor ve 2-3 cent fiyatlar görüyoruz. Finansal maliyet ne kadar düşükse güneşten elde edilen enerji de o kadar ucuz oluyor. Güneş parlamaya, kurulu güç de artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünde dünyadaki payının yüzde 1 seviyesinde olduğunu kaydeden Demirdağ, ülkenin coğrafi açıdan güneş konusunda çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Demirdağ, Türkiye'nin bu şansı daha fazla kullanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İthal girdileri fazla olan ülkemiz için, bizler için bu bir çıkış. Türkiye'de, güneş enerjisinde 1000 megavatlık kurulum 110 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını engelliyor. Bu, ülkemiz için kaçınılmaz bir hedef. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bu hedefi destekleme yönünde son yıllarda kanuni düzenlemeler yapıyor. Çatıların, kanunla önünü açabildik. Yavaş yavaş çatılarda kurulumlar başladı. Bu sene bunların ciddi oranda artmasını bekliyorum."

Sanayide de tesis arazilerinde güneş enerjisi kurulumuna ilişkin kanuni engellerin olduğuna değinen Demirdağ, bunun çözüleceğine inandıklarını, Türkiye'de bu yıl 1000 megavat kurulumun aşılmasını beklediklerini söyledi.

Kovid-19 ve güneş enerjisi sektörü

Demirdağ, Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güneş enerjisi sektöründe üretim ve tedarik zincirinin etkileneceğine ilişkin endişelerin aşılabileceğini dile getirdi.

Çin'in dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığına işaret eden Demirdağ, "Her ülkeyle alışverişi, dış ticareti olan, Almanya'dan ciddi makine ithalatı yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı bileşenleri alıp geriye çok daha fazlasını satan bir Çin'den bahsediyoruz. Fed Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Avrupa ülke liderleri hepsi aynı endişeyi dile getiriyorlar. Çin'i 26 yıldır takip eden birisi olarak, bunun bir şekilde aşılacağını düşünüyorum. Çin çok büyük bir güç." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sürecin tek bir kaynağa bağlı olunmaması gerektiğini gösterdiğine değinen Demirdağ, şöyle devam etti:

"Tek bir kaynağa bağlı olmak hiç bir şirket için doğru değil. AB'nin bir merkezi var: Ispra. Çok ciddi bütçesi olan bir merkez. Ispra'nın AB Komisyonu'na sunduğu raporda, Avrupa'da en az 10 bin megavatlık güneş paneli üretiminin olması gerektiği yazıldı. Koronavirüs sonrasında böyle bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla bu süreç, belki bir anlamda dünyayı kendine getirdi. Dünyada monopol ilan edilmeniz için yüzde 30 üretmeniz gerekiyor. Güneş konusunda Çin'in üretimi yüzde 90. Bizim Avrupa'da mal satmaya çalıştığımız güneş paneli alıcıları da son 15-20 gündür Türkiye'den mal almak istediklerini belirtiyor. Tekstil, otomotiv, yedek parça sektöründe bu konular şu anda gündemde."

(Sürecek)