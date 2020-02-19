Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinde alım garantisi fiyatının avro bazlı olmasını istediklerini belirtti.

Demirdağ, AA Enerji Masası'nda sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mini güneş YEKA ihalelerinin 39 ilde yapılmasına sektörün çok sıcak baktığını ifade eden Demirdağ, söz konusu kapasitenin illere yayılmasının, enerji kaybını da önleyeceğini söyledi.

Demirdağ, ihalede alım garantisi fiyatının dolar bazlı bir mekanizmadan Türk lirası bazlı mekanizmaya dönmesi için bir kanun değişikliği talebi olduğuna işaret ederek, "Sektör olarak biz avro bazlı olmasından yanayız. Bugün Türkiye'de ihracatın yüzde 60'tan fazlası, işçi dövizimiz, turizm gelirimiz ve Türkiye'de yatırım yapan birçok şirket Avro Bölgesi'nden. Bu yüzden, Avro Bölgesi'nden finansman çok düşük faizli ve uzun vadeyle alınabiliyor. Bugün Avrupa'da güneş enerjisi için yüzde 1-1,5 faizle 12-17 yıl arasında finansman sağlanabiliyor" diye konuştu.

Bu finansmanın, şirket maliyetlerini azaltacağını dile getiren Demirdağ, bunun elektrik fiyatını da düşürebileceğini kaydetti.

Demirdağ, Türkiye'nin sürekli büyüyen bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ekonominin büyümesi için dışarıdan para kullanılması lazım. Enerjide kullanılan ucuz maliyetli para, en doğru kullanılan yabancı kaynaklardandır. Yenilenebilir enerji yatırımının birinci yılında dışarı gidecek ana ödeme 50 bin dolar, engellediğimiz doğal gaz ithalatı 110 bin dolar olacak. Bu tür yatırımlar, ülkemizden döviz çıkışı değil, ülkemize döviz girdisi sağlayacak. Bu, kanun değişikliğinden dolayı 4 aydır erteleniyor. Sektöre can suyu olacak mini YEKA'larda kanun değişikliğinin para birimi olmadan yapılmasını bekliyoruz. Para birimi, ihalenin yapıldığı günün koşullarına göre daha sonra belirlenebilir."

Sektördeki gelişmeler Solar İstanbul'da tartışılacak

Güneş enerjisine yönelik etkinliklere de değinen Demirdağ, İstanbul'da, 11-13 Mart'ta Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olacağı Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalizasyon Fuarı ve Konferansı düzenleyeceklerini bildirdi.

Demirdağ, söz konusu fuar ve konferansın diğer etkinliklerden en büyük farkının, organizasyon komitesinde güneş enerjisi sektöründeki derneklerin yer alması olduğunu ifade etti.

Güneş enerjisinin doğru anlatılması gerektiğini belirten Demirdağ, "Türkiye, dünyanın birçok noktasına günlük uçuşla ulaşılabilen bir konumda. Bulunduğumuz coğrafyada kalite-fiyat oranının en iyi olduğu ülkelerden biriyiz. Dünyanın en büyük havalimanlarından birine sahip olan İstanbul'da, uluslararası boyutta bir fuar olması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Demirdağ, bundan sonra güneş enerjisiyle beraber depolama, elektrikli araçlar ve dijitalleşme gibi konuların da konuşulacağına işaret ederek, "Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geleceği Solar İstanbul'da, bir taraftan yeni ürünlerimizi göstereceğiz diğer taraftan da sektöre ilişkin gelecekle ilgili beklentilerimizi, dünyadaki gelişmeleri tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Enerjide ciddi değişikliklerin yaşandığını dile getiren Demirdağ, "Biz bu değişikliğin içinde olmak zorundayız ve bundan çok ciddi menfaat sağlayabiliriz. Geçen yıl Avrupa'da yapılan en büyük güneş enerjisi santralinin bütün alt yapı malzemesini, Türkiye'deki iki firmamız ihraç etti. Biz güneşi 5 yılda öğrendik. Kendi ülkemizde kurarken, diğer taraftan da yurt dışındaki bir projeye teklif vererek o işi alabilir noktaya geldik. Bunun devamının geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)