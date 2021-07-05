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Genshin Impact Kodları Temmuz 2021: Ücretsiz Primogems, Mora ve Daha Fazlası - Son Dakika

Genshin Impact Kodları Temmuz 2021: Ücretsiz Primogems, Mora ve Daha Fazlası

05.07.2021 15:25
Genshin Impact Kodları Temmuz 2021: Ücretsiz Primogems, Mora ve Daha Fazlası, System.String[]

Genshin Impact kodları temmuz listesi belli oldu.

Genshin Impact kodları temmuz listesi belli oldu. Bu ayın kodları, Primogems, Mora ve çok daha fazlasını içeren ücretsiz ödülleri oyuncularla buluşturuyor.

miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan , oyuncuların Mora ve Primogems gibi oyun içi para birimlerini kullanarak satın alabilecekleri veya kilidini açabilecekleri çeşitli oyun içi içerikler sunuyor. Bunları farklı görevlere ve etkinliklere katılarak kazanabiliyorsunuz.

Genshin Impact Kodları Temmuz 2021: Ücretsiz Primogems, Mora ve Daha Fazlası

Bununla birlikte miHoYo, her ay Genshin Impact için kodlar yayınlayarak, oyundaki bazı içerikleri ücretsiz olarak elde edebilmenizi sağlıyor. Biz de, ücretsiz Mora, Primogems, Enhancement Ores, Hero's Wit ve çok daha fazlasına sahip olmak için kullanabileceğiniz Genshin Impact kodları temmuz listesini sizler için listeledik.

Aşağıdaki kodların hepsi şu anda aktif durumda, ancak siz yine de elinizden geldiğince hızlı bir şekilde kullanmaya çalışın.

Genshin Impact Kodları Temmuz 2021

GENSHINGIFT – x50 Primogems ve x3 Hero's Wit

GS6ACJ775KNV – x60 Primogems ve x10000 Mora

GenshinEpic – x10000 Mora, x3 Squirrel Fish, x3 Northern Apple Stew, x10 Adventurer Exp ve x5 Fine Ores

GenshinGalaxy – x10000 Mora, x3 Hash Browns, x3 Northern Smoked Chicken, x10 Adventurer EXP ve x5 Fine Ores

SBNBUK67M37Z – x30 Primogems ve x5 Adventurer's EXP (sadece yeni oyuncular)

Süresi Dolan Kodlar

ATPTUJPP53QH – x100 Primogems ve x50000 Mora

FS6SU367M279 – x100 Primogems ve x10 Mystic Enhancement Ore

ET7ADQFF8KJR – x100 Primogems ve x5 Hero's Wit

ATPTUJPP53QH – x100 Primogems ve x50000 Mora

GENSHIN0928A – x60 Primogems ve x10000 Mora

GENSHINMYYOI – x30 Primogems

GENSHIN1006S – x30 Primogems, x5 Adventure XP

TT7BVJNPL249 – x60 Primogems

KTNSCQWW922M – x100 Primogems ve x10 Mystic Enhancement Ore

CBNXRD6S7H3N – x100 Primogems ve x50000 Mora

Genshin Impact Kodları Nasıl Kullanılır?

Genshin Impact Kodları Temmuz 2021: Ücretsiz Primogems, Mora ve Daha Fazlası

Oyunda yeniyseniz ve Genshin Impact kodlarını nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, ücretsiz ödüller almak için izleyebileceğiniz adımları sizler için aşağıda listeledik:

İlk olarak, kodları kullanmaya hak kazanmak için en az Adventure Rank 10'a ulaşmanız gerekir.

Yukarıdaki listeden bir kod kopyalayın ve gidin.

Hesabınıza giriş yapın ve Server, Character, Nickname, Redemption code dahil olmak üzere bilgilerinizi doldurun ve Redeem düğmesine tıklayın.

Son olarak ücretsiz ödülünüzü almak için oyun içi posta kutunuza gidin.

Genshin Impact Kodları Temmuz 2021: Ücretsiz Primogems, Mora ve Daha Fazlası

oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Genshin Impact Kodları Temmuz 2021: Ücretsiz Primogems, Mora ve Daha Fazlası - Son Dakika


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