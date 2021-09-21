Üye Girişi
Genshin Impact: Kokomi Build Önerileri - Son Dakika

Genshin Impact: Kokomi Build Önerileri

21.09.2021 20:52
Genshin Impact: Kokomi Build Önerileri

genshin impact kokomi build

Genshin Impact Kokomi build rehberimizle yeni kahramanı hem sağlam bir healer hem de alt-hasar rolünde oynayabilirsiniz.

The post appeared first on .

Genshin Impact: Kokomi Build Önerileri

Genshin Impact Kokomi build rehberimizle yeni kahramanı hem sağlam bir healer hem de alt-hasar rolünde oynayabilirsiniz.

Sevilen ücretsiz oyunun yeni healer karakteri çıkış yapmadan önce oyunculardan birçok eleştiri aldı. Karakter oyundaki sınıflardan en iyileri arasında yer alsa da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarda oldukça zayıf kalıyordu. Savaşta sağlam hasar çıkaramayan karakterin pasif yetenekleri ise sadece iyileştirme yeteneklerini destekliyordu.

Başlarda Genshin Impact'in yeni karakteri için şüpheler bulunsa da doğru bir ekipman tercihi ile Kokomi'nin yüksek hasarlar vermesini sağlamak mümkün. Inazuma güncellemesiyle beraber gelen karakter bugün itibarıyla oyuna eklendi. Sızıntılarda ortaya çıkan bilgilerin aksine karakterin oldukça güçlü olduğu anlaşılabiliyor. "Oyundaki en kötü beş-yıldızlı karakter" olarak adlandırılan Kokomi için kullanabileceğiniz en iyi silahları listeledik.

Genshin Impact Kokomi Build Rehberi

Oyuncular muhtemelen Barbara'dan bile daha kötü denilen Kokomi'yi ana hasar karakteri olarak kullanmayacaktır. Yine de oyunun kitlesinin karakterler hakkında ne kadar ciddi olduğunu unutmamak gerek.

İki adeta Heart of Depth kuşanırsanız Kokomi'nin Hydro hasarını %15 civarında artırabilirsiniz. Bu eşyadan dört tane kuşanmanız halinde Elemental Skill sonrasında yapacağınız vuruşların hasarı da artacaktır. 15 saniyelik %30 hasar artışı özellikle burst hasar konusunda Kokomi'yi bir healer'e göre oldukça sağlam kılıyor.

İki adet Adventurer ile karakterin canını 1000 oranında artırmak mümkün.

Eğer iyileştirme odaklı bir karakter olmasını istiyorsanız, iki adet Heart of Depth ve iki adet Millelith işinizi görecektir. Bu eşyalarla beraber Maiden Beloved Artifact'leri özellikle iyileştirme konusunda Kokomi'yi daha sağlam bir parti üyesi yapabilir.

Silah tarafındaki önerimiz ise The Everlasting Moonglow oldu. Bu silah Kokomi build tercihlerinin yanı sıra Barbara için de oldukça uygun bir seçim olabilir.

The post Genshin Impact: Kokomi Build Önerileri appeared first on SaveButonu.

YORUMLAR
500

Silah, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: SaveButonu

Son Dakika Gamegar Genshin Impact: Kokomi Build Önerileri - Son Dakika


Dünya Sağlık Örgütü, Omicron konusunda uyardı: Vaka tsunamisine yol açabilir Dünya Sağlık Örgütü, Omicron konusunda uyardı: Vaka tsunamisine yol açabilir         
21:12
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
21:11 Dünya Sağlık Örgütü, Omicron konusunda uyardı: Vaka tsunamisine yol açabilir
20:59 Son Dakika! "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna Bakan Nebati'den cevap: Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek.
20:59 Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı
20:50 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk
20:50 Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde
20:49 Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor
20:25 Akdeniz'de 5,1'lik deprem meydana geldi
20:13 Real Madrid'de 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
20:05 Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı
19:46 Fenerbahçe'nin yıldızına şaşırtan talip
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 21:32:14. #1.11#
SON DAKİKA: Genshin Impact: Kokomi Build Önerileri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement