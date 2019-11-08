Son Dakika Haberleri: Genta, İstanbul'a hayran kaldı
Son Dakika Magazin Genta, İstanbul'a hayran kaldı

Genta, İstanbul'a hayran kaldı

7 saat önce

İstanbul'daki görüşmelerini tamamlayan ve sürpriz düet için yakında tekrar gelecek olan Genta İsmajli, "İstanbul'da gezmediğim çok yer var. Özellikle tarihi yerleri gezmek istiyorum.

Genta, İstanbul'a hayran kaldı, System.String[]

İstanbul'daki görüşmelerini tamamlayan ve sürpriz düet için yakında tekrar gelecek olan Genta İsmajli, "İstanbul'da gezmediğim çok yer var. Özellikle tarihi yerleri gezmek istiyorum. Bu yüzden programımı bir hafta uzattım. İstanbul'u doya doya gezeceğim" diye konuştu.


Türk kahvesi ve kebabın tadına doyamayan İsmajli, "Türkiye cennet gibi... Her şey çok lezzetli ve büyüleyici" açıklamasında bulundu.

İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:30 
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