Genta, İstanbul'a hayran kaldı
7 saat önce
İstanbul'daki görüşmelerini tamamlayan ve sürpriz düet için yakında tekrar gelecek olan Genta İsmajli, "İstanbul'da gezmediğim çok yer var. Özellikle tarihi yerleri gezmek istiyorum.
İstanbul'daki görüşmelerini tamamlayan ve sürpriz düet için yakında tekrar gelecek olan Genta İsmajli, "İstanbul'da gezmediğim çok yer var. Özellikle tarihi yerleri gezmek istiyorum. Bu yüzden programımı bir hafta uzattım. İstanbul'u doya doya gezeceğim" diye konuştu.
Türk kahvesi ve kebabın tadına doyamayan İsmajli, "Türkiye cennet gibi... Her şey çok lezzetli ve büyüleyici" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:30
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