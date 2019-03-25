Gentest Diet Nedir?

Gentest Enstitüsü Diyetisyeni Elif Keloğlu, WİSE TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Diyetisyeni Elif Keloğlu, WİSE TV'ye açıklamalarda bulundu.



Beslenmemiz ile genlerimiz arasında doğrudan bir ilişki olduğunun altını çizen Keloğlu, genetik yapımızın parmak izimiz gibi kişiye özel olduğunu ve diyet programlarının da yine kişiye özel uygulanması gerektiğini dikkat çekti ve ekledi: "Tam da bu noktada devreye giren "Gentest Diet" uygulaması detaylı ve kapsamlı bir analizin ardından doğru beslenme yöntemleri ile danışanlarına sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor."

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