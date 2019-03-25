Son Dakika Haberleri: Gentest Enstitüsü'nün İnsan Sağlığına Bakış Açısı Nedir?

Gentest Enstitüsü'nün İnsan Sağlığına Bakış Açısı Nedir?

1 saat önce

Gentest Enstitüsü Danışan Süreçleri Koordinatörü Engin Aykaç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Danışan Süreçleri Koordinatörü Engin Aykaç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İnsan sağlığı tek bir boyutla ele alınamayacağı gibi sağlığın tüm boyutları ile ele alınabilmesi için tek bir uzmanlık alanının da yeterli olmayacağının altını çizen Aykaç, Gentest'in faklı alanlardaki uzmanları bünyesinde toplaması ve kapsamlı bir analiz ile danışanlarına uçtan uca bir hizmet sunduğunu ifade etti.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32 

Sektörel, Ekonomi
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