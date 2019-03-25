Gentest Enstitüsü'nün Yaşlanmayı Yavaşlatma Yöntemi "Gentestbioaging" Nedir?
1 saat önce
Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Dr. Serdar Savaş, Gentest Enstitüsü'nün yaşlanmayı yavaşlatma yöntemi "GentestBioaging" hakkında merak edilenleri örnekler vererek tüm detayları ile anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32
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