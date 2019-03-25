Gentest Geçmişten Günümüze Nasıl Gelişti?

Gentest Enstitüsü Ar-Ge Koordinatörü- Amsterdam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Ar-Ge Koordinatörü- Amsterdam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Dr. Tomris Cesuroğlu, Gentest Enstitüsü'nün geçişten günümüze kat ettiği yolları, bu süreçte elde ettiği başarıları ve gelinen noktada sektöre kazandırdıklarını örnekler vererek anlattı.

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