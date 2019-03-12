Gentest Kid Nedir?
54 dakika önce
Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Gizem Gülmez, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Gizem Gülmez, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Çocuklarda doğru beslenmenin önemine vurgu yapan ve bu noktada ebeveynleri uyaran Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Gizem Gülmez, bir Gentest çalışması olan "Gentest Kid" hakkında merak edilenleri anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32
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