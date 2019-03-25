Son Dakika Haberleri: Gentest Nasıl Bir İhtiyaç Sonucu Ortaya Çıktı?

Gentest Nasıl Bir İhtiyaç Sonucu Ortaya Çıktı?

1 saat önce

Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü'nün kuruluş sürecinden ve bu süreçte yaşananlardan bahseden Savaş, gelinen noktada sektöre nasıl yön verdikleri hakkında konuştu.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32 

Sektörel, Ekonomi
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