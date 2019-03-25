Gentest Nasıl Bir İhtiyaç Sonucu Ortaya Çıktı?

Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Gentest Enstitüsü'nün kuruluş sürecinden ve bu süreçte yaşananlardan bahseden Savaş, gelinen noktada sektöre nasıl yön verdikleri hakkında konuştu.

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