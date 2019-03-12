Gentest Preconception Modeli Nasıl Uygulanıyor? Neleri Hedefliyor?
54 dakika önce
Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Gizem Gülmez, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Gizem Gülmez, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Preconception modelinden bahseden Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Gizem Gülmez, bu modeli uygulama biçimlerinden, kazanılan faydalara kadar birçok soruyu cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32
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