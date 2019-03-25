Son Dakika Haberleri: Gentest Raporları Nasıl Hazırlanır?

Gentest Raporları Nasıl Hazırlanır?

1 saat önce

Gentest Enstitüsü Diyetisyeni Erhan Girgin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Diyetisyeni Erhan Girgin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest raporlarının hazırlanışı hakkında merak edilenleri cevaplayan Girgin, "Gentest bireyin genetik özellikleri dışında sağlıklı, enerjik, uzun bir yaşam sürmesi için sunulan kapsamlı analizler bütünüdür. Gentest yaptırmaya karar veren danışana a'dan z'ye detaylı bir muayene yapılır. Danışandan alınan örnekler Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerin uzmanlık merkezlerine gönderilir. Gelen veriler, Gentest ekibi tarafından yorumlanarak danışanın ihtiyacına göre tedavi yöntemleri belirlenir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32 

Sektörel, Ekonomi
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